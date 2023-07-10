О нас

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.
В регионе
10 июля 2023 г. 11:38
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в понедельник в Министерстве национальной обороны Турции.

Бойцы отряда специального назначения определили местонахождение Юкселя, скрывавшегося в одной из пещер иракского района Зап.

Несмотря на призывы сдаться, террорист под позывным "Шерзан Мава" оказал вооруженное сопротивление, и был ликвидирован.

По данным ведомства, Юксель считался в рядах террористов ответственным за обеспечение связи в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Армении подтверждены почти 300 случаев заражения корью
В Армении подтверждены почти 300 случаев заражения корью
10 июля 2023 г. 11:29
В результате авиаударов число раненых в Запорожской области возросло до 13
В результате авиаударов число раненых в Запорожской области возросло до 13
10 июля 2023 г. 11:18
ВСУ освободили более 20 квадратных километров на Бахмутском направлении
ВСУ освободили более 20 квадратных километров на Бахмутском направлении
10 июля 2023 г. 10:59
Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана
Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана
10 июля 2023 г. 10:20
Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений
Генпрокуратура: По итогам президентских выборов в Узбекистане поступило 5 обращений
10 июля 2023 г. 10:04
В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек
В Ангарске Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 240 человек
10 июля 2023 г. 09:07
Двое турецких военнослужащих стали шехидами в Ираке
Двое турецких военнослужащих стали шехидами в Ираке
9 июля 2023 г. 23:30
Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО
Эрдоган: Неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции в НАТО
9 июля 2023 г. 22:26
Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО
Эрдоган и Байден обсудили членство Украины в НАТО
9 июля 2023 г. 21:59
Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе
Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе
9 июля 2023 г. 21:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi