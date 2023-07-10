Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.
Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в понедельник в Министерстве национальной обороны Турции.
Бойцы отряда специального назначения определили местонахождение Юкселя, скрывавшегося в одной из пещер иракского района Зап.
Несмотря на призывы сдаться, террорист под позывным "Шерзан Мава" оказал вооруженное сопротивление, и был ликвидирован.
По данным ведомства, Юксель считался в рядах террористов ответственным за обеспечение связи в регионе.