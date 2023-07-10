Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Ирака особо опасного террориста РКК Ферита Юкселя.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в понедельник в Министерстве национальной обороны Турции.

Бойцы отряда специального назначения определили местонахождение Юкселя, скрывавшегося в одной из пещер иракского района Зап.

Несмотря на призывы сдаться, террорист под позывным "Шерзан Мава" оказал вооруженное сопротивление, и был ликвидирован.

По данным ведомства, Юксель считался в рядах террористов ответственным за обеспечение связи в регионе.