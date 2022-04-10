Спецназ Турции нейтрализовал 6 террористов

Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали 6 террористов в Сирии и на севере Ирака.

Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали 6 террористов в Сирии и на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Бойцы спецназа нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло РКК в Сирии) в зоне операции "Источник мира" и двух - в зоне операции "Оливковая ветвь". Еще один боевик РКК нейтрализован в районе Зап на севере Ирака", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.