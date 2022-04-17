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Спецназ Турции нейтрализовал 13 террористов

Спецназ Турции нейтрализовал 13 террористов Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.
В регионе
17 апреля 2022 г. 18:19
Спецназ Турции нейтрализовал 13 террористов

Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира", но были своевременно остановлены.

Боевики РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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