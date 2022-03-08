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Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии Спецназ ВС Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии.
В регионе
8 марта 2022 г. 11:57
Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии

Спецназ ВС Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики YPG (сирийское крыло террористов PKK) открыли огонь по зоне проведения операции "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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