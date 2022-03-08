Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии

Спецназ ВС Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии.

Спецназ ВС Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики YPG (сирийское крыло террористов PKK) открыли огонь по зоне проведения операции "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.