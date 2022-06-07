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Спецназ Турции нейтрализовал 11 террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 11 террористов в Сирии Спецназ Турции нейтрализовал 11 боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.
В регионе
7 июня 2022 г. 06:37
Спецназ Турции нейтрализовал 11 террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 11 боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства национальной безопасности Турции.

Согласно сообщению, боевики готовили теракты в зонах проведения контртеррористических операций ВС Турции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

В сообщении отмечается, что будут предприняты все меры для обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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