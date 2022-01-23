Спецназ Турции нейтрализовал 10 террористов на севере Сирии

Турецкая армия превентивными ударами нейтрализовала 10 террористов PKK/YPG, готовившихся к обстрелу зоны операции "Источник мира" на севере Сирии.

Турецкая армия превентивными ударами нейтрализовала 10 террористов PKK/YPG, готовившихся к обстрелу зоны операции "Источник мира" на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Успешная операция проведена бойцами турецкого спецназа.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия не допустит дестабилизации ситуации в регионе.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.