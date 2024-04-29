Спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента

Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против закона об иноагентах.

Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против законопроекта об иноагентах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Последние спецназовцы оставались на улице Чичинадзе, ведущей к служебному входу в парламент. Там была наиболее напряженная обстановка в течение демонстрации, однако после того, как митингующие стали покидать улицу, руководство ведомства приняло решение снять оцепление. На данный момент у парламента дежурят лишь наряды полиции.

Представители неправительственных организаций и политических партий в воскресенье в Тбилиси устроили акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Первой республики и устроили шествие к парламенту. Позже у здания парламента начались стычки с полицией, когда протестующие потребовали, чтобы их пропустили к сцене, подготовленной для сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", у которых запланирован на понедельник митинг. Полиции несколько раз пришлось применить перцовый газ. Сейчас ситуация у здания парламента спокойная, большая часть митингующих разошлась.