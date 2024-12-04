Спецназ начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, применяя водомет.
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После того как спецназ разогнал участников акции протеста на территории перед зданием парламента, силовики расположились на проспекте Руставели. Около 03:30 (совпадает с бакинским - ред.) спецназ начал продвигаться, вытесняя граждан со всей территории проспекта Руставели, применяя водомет. Протестующие стали отбегать в сторону метро "Руставели", спецназ задержал во время разгона нескольких человек.