Спецназ начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, применяя водомет.

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси, применяя водомет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

После того как спецназ разогнал участников акции протеста на территории перед зданием парламента, силовики расположились на проспекте Руставели. Около 03:30 (совпадает с бакинским - ред.) спецназ начал продвигаться, вытесняя граждан со всей территории проспекта Руставели, применяя водомет. Протестующие стали отбегать в сторону метро "Руставели", спецназ задержал во время разгона нескольких человек.