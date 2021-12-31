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Спецназ МВД Турции ведет успешную борьбу с террористами на востоке страны

Спецназ МВД Турции ведет успешную борьбу с террористами на востоке страны В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РКК, уничтожено 143 убежища боевиков, разрушены входы в 21 пещеру, изъято большое количество оружия и боеприпасов.
В регионе
31 декабря 2021 г. 23:15
Спецназ МВД Турции ведет успешную борьбу с террористами на востоке страны

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РКК, уничтожено 143 убежища боевиков, разрушены входы в 21 пещеру, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Report, по данным МВД Турции в операции против боевиков террористической организации PKK в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 062 бойцов спецназа.

В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 74 группы сотрудников спецназа МВД.

Один из террористов схвачен живым, остальные восемь уничтожены, говорится в сообщении ведомства.

Пятеро нейтрализованных боевиков числились в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə terrorçuların 160-dan çox sığınacağı məhv edilib

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