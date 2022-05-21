Спецназ МВД Турции нейтрализовал 12 террористов в рамках операций Eren Abluka

В рамках нескольких этапов антитеррористической операции Eren Abluka, продолжающейся в ряде провинций Турции с 15 апреля текущего года, нейтрализованы 12 боевиков РКК.

В рамках нескольких этапов антитеррористической операции Eren Abluka, продолжающейся в ряде провинций Турции с 15 апреля текущего года, нейтрализованы 12 боевиков РКК.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в субботу в МВД Турции.

В ведомстве отметили, что спецназ полиции и жандармерии общей численностью в 8 266 человек, прочесывает ряд районов страны с целью выявления и устранения террористов. Этапы операции Eren Abluka охватили отдельные районы провинций Диярбакыр, Хаккари, Батман, Ширнак, Мардин, Тунджели, Муш, Бингель, Агры, Элязыг и Хатай.

В ходе прочесывания местности уничтожены 124 укрытия террористов, обнаружены 16 складов. Выявлено 24 единиц стрелкового оружия, 231 ручная граната, 1 322 кг взрывчатых веществ, 26 взрывных устройства кустарной сборки, один РПГ-7.

В МВД заверили, что операции против боевиков РКК будут набирать оборот и завершатся лишь после полного искоренения угрозы терроризма в регионе.