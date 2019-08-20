Спецназ Ирана ликвидировал крупнейшую контрабанду наркотиков на юге страны

Спецназ Ирана в результате спецоперации ликвидировал крупнейшую международную контрабанду наркотиков на юге страны, сообщает Report со ссылкой на агентство ИРНА.

По сообщению прокуратуры иранской провинции Хормозган, в ходе спецоперации 13 членов банды были арестованы.

По словам главного прокурора Хормозгана Али Салехи, контрабанда ежегодно около двухсот тонн наркотиков через Пакистан привозила в провинцию Систан и Белуджистан.

Контрабандисты привозили партии в страну через море.