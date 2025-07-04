Специалисты МАГАТЭ покинули Иран

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что команда инспекторов организации в пятницу покинула Иран и возвращается в Вену.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что команда инспекторов организации покинула Иран.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации в соцсети "Х".

"Команда инспекторов безопасно покинула Иран сегодня и возвращается в штаб-квартиру в Вене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты находились в Тегеране "в течение последнего военного конфликта".

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость проведения переговоров с Ираном по возобновлению мониторинга и проверки ядерной программы Исламской республики.