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Специалисты МАГАТЭ покинули Иран

Специалисты МАГАТЭ покинули Иран Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что команда инспекторов организации в пятницу покинула Иран и возвращается в Вену.
В регионе
4 июля 2025 г. 16:11
Специалисты МАГАТЭ покинули Иран

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что команда инспекторов организации покинула Иран.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации в соцсети "Х".

"Команда инспекторов безопасно покинула Иран сегодня и возвращается в штаб-квартиру в Вене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты находились в Тегеране "в течение последнего военного конфликта".

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость проведения переговоров с Ираном по возобновлению мониторинга и проверки ядерной программы Исламской республики.

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Версия на английском языке UN nuclear watchdog pulls its inspectors out of Iran after Tehran suspends cooperation

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