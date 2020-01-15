Специалисты ожидают в Грузии рост цен на топливо

Цены на нефтепродукты трудно спрогнозировать из-за крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, по словам председателя Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили, на цены влияет ситуация между Турцией и Ливией.

"Ситуация на Ближнем Востоке фактически находится на грани войны. Как только между США и Ираном обострилось напряжение, цена на нефть превысила 70 долларов. Известно, что Иран вышел из ядерной сделки, и если он примет ответные меры и начнет военные действия, цены на нефть нельзя будет спрогнозировать. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке всегда определяла цены на нефтепродукты, и сегодняшняя реальность довольна тяжелая", - заявил Вано Мтвралашвили.

Что касается влияния мировой цены на местный рынок, по мнению председателя Союза импортеров нефтепродуктов, цена на топливо в Грузии также увеличится. Хотя на данном этапе этот процесс уравновешивает курс лари.