Специалист Мецаморской АЭС: Боевые действия против Азербайджана приведут к глобальной аварии на АЭС

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Примерные потери от возможной аварии на Мецаморской АЭС составят около 10 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье специалиста армянской Мецаморской АЭС А.Х., опубликованной в армянском издании "Express.am".

"Не стоит забывать о том, что армия противника располагает современными средствами поражения для удара по объектам на территории Армении, в том числе и по Мецаморской АЭС. Неискушенному читателю следует для начала разъяснить, что представляют собой атомные станции и какие риски влечет за собой их неграмотная эксплуатация. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. Основными причинами аварий на АЭС могут быть нарушение технологической дисциплины оперативным персоналом станции и недостатки в его профессиональной подготовке, то есть "человеческий фактор", - сообщается в газете.

По словам автора, эксплуатация устаревших ядерных блоков на Мецаморской АЭС несет определенные риски для окружающей среды и стран-соседей.

"От аварий на АЭС больше всего страдают люди, пораженные лучевой болезнью, которая возникает при воздействии на организм ионизирующих излучений в дозах, превышающих предельно допустимые", - говорится в статье.

Так, исследователь напоминает о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, из-за которой пострадало пол-Европы.

"Напомню, что в свое время из-за нерешительности и некомпетентности руководителей местных органов власти решение на проведение йодной профилактики было принято с большим опозданием - 6 мая 1986 года. В результате большие дозы облучения щитовидной железы получили тысячи людей. В наше время мы абсолютно не застрахованы от повторения катастрофы, подобной Чернобыльской аварии. Само нахождение АЭС в нашей стране создает определённые риски и угрозу заражения", - подчеркивает автор.

По его словам, если армянская сторона сегодня угрожает противнику нанесением ряда ударов по крупным городам и населенным районам, промышленным объектам, то должна понимать, что та сторона "в долгу не останется" и нанесет ответный удар по важнейшим целям в Армении, в том числе и по Мецаморской АЭС, за которой последует глобальная авария с непредсказуемыми последствиями.

Специалист отмечает, что несмотря на небольшую мощность ядерного реактора Мецаморской АЭС по сравнению с Чернобыльской АЭС, авария может иметь глобальные масштабы, аналогичные 1986 году, когда заражение коснулось кроме самой Украины, ряда районов Беларуси, России, Польши, Норвегии и ряда других европейских стран, то есть радиоактивное облако неминуемо пересечет госграницу соседних с Арменией стран.

По мнению специалиста, примерные потери от возможной аварии на Мецаморской АЭС составят около 10 тысяч человек, из которых около 3,5 тысяч человек, как безвозвратные.

"Подводя итог, хочется еще раз напомнить нашим великим стратегам о том, что прежде чем планировать какие-либо действия, всегда надо думать о возможных последствиях и особенно о противодействии противоположной стороны. Посеяв ветер, пожнешь бурю!", - резюмировал специалист АЭС.