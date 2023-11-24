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Спецдокладчик ООН обеспокоен пытками и применением силы со стороны полицейских в Армении

Спецдокладчик ООН обеспокоен пытками и применением силы со стороны полицейских в Армении Специальный докладчик ООН Фабиан Сальвиоли на пресс-конференции в Ереване выразил обеспокоенность случаями пыток и несоразмерным применением силы со стороны армянских полицейских.
В регионе
24 ноября 2023 г. 13:36
Спецдокладчик ООН обеспокоен пытками и применением силы со стороны полицейских в Армении

Специальный докладчик ООН Фабиан Сальвиоли на пресс-конференции в Ереване выразил обеспокоенность случаями пыток и несоразмерным применением силы со стороны армянских полицейских.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Я обеспокоен осуществляемыми службами безопасности нарушениями прав человека, включая пытки, несоразмерное применение силы во время митингов, подозрительными смертями военнослужащих не от боевых действий. Отсутствие расследования этих предполагаемых нарушений и мер наказания не способствует предотвращению таких случае в будущем", - сообщил он.

Сальвиоли подчеркнул, что по множеству случаев несоразмерного применения силы и других злоупротреблений представителей правоохранительных органов не было осуществлено эффективное уголовное расследование.

"В Армении фиксируется множество случаев пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство отношения со стороны полиции, такие случаи продолжаются до сих пор. Несмотря на то, что пытки были криминализированы (в Армении) в 2015 году, иски некоторых пострадавших были отклонены судами на основании (истечения) срока давности", - сказал он.

Кроме того, по его словам, некоторые случаи пыток, совершенные до 2015 года, подверглись уголовному преследованию по статье "О злоупотреблении должностными полномочиями" даже после того, как в УК Армении появилась статья о пытках.

"Гражданское общество сообщает, что несмотря на законодательный прогресс, уголовное расследование случаев пыток зачастую закрывается на основании того, что преступления не было или по причине нераскрытия личности подозреваемого", - отметил он.

Сальвиоли подчеркнул, что множество людей, с которыми он беседовал в Армении, обеспокоены продолжающимися случаями смертей военнослужащих не от военных действий и отсутствия ответственности за них.

"Расследований этих нарушений в системе уголовного правосудия недостаточно по причине сопротивления. Предположительно, не был осуществлен веттинг (благонадежность) коррумпированных членов судебной системы", - сказал он.

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Версия на английском языке UN Special Rapporteur expresses concern over police torture in Armenia 
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