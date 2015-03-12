Спецдокладчик ООН: Число казненных в Иране за 2014 год является рекордно высоким

Баку. 12 марта. REPORT. AZ/ Число казненных в Иране за 2014 год является рекордно высоким за последние 12 лет и составляет не менее 753 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Иране Ахмед Шахид, представив свой доклад в Совете ООН по правам человека сегодня в Женеве.

Спецдокладчик призвал Тегеран рассмотреть вопрос об отмене высшей меры наказания в отношении лиц, которые совершили преступления, связанные с наркотиками, а также в отношении несовершеннолетних.