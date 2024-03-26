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Спасатели завершили разбор завалов в "Крокус сити холле"

Спасатели завершили разбор завалов в "Крокус сити холле" Спасатели МЧС России на пятый день после теракта в "Крокус сити холле" полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.
В регионе
26 марта 2024 г. 18:20
Спасатели завершили разбор завалов в Крокус сити холле

Спасатели МЧС России на пятый день после теракта в "Крокус сити холле" полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - отметили в министерстве.

Всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Они обследовали завалы с помощью специализированных робототехнических комплексов. В этой работе участвовали кинологические расчеты отряда "Центроспас" и центра "Лидер". "Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции", - рассказали в МЧС.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da axtarış-xilasetmə işləri yekunlaşıb

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