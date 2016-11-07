Спасатели предупредили жителей Курил об урагане

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели распространили в понедельник экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на территории Сахалинской области.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По информации ФГБУ Сахалинское УГМС, ночью и днем в понедельник на территории Северо-Курильского района ожидается ветер 33-38 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Жителям рекомендуется без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.