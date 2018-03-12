Спасатели обнаружили тела погибших при крушении самолета в Иране

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Поисковые отряды добрались до места крушения турецкого частного самолета Bombardier Challenger 600 в Иране, на месте были обнаружены обгоревшие останки 11 человек– восьми пассажиров и троих членов экипажа.

Как передает Report, об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

По словам специалистов, для идентификации найденных останков потребуется анализ ДНК.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы несколько спецбригад, а также альпинисты и пожарные. Обломки самолета были найдены на высоте около 400-500 метров над уровнем моря, практически на краю скалы.

«Пожар на месте крушения еще продолжается, и, как отмечают специалисты, из-за условий местности существует угроза распространения огня», – уточняет ТАСС со ссылкой на агентство FARS.