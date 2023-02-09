Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек

Группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправившаяся в Турцию в целях ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций, извлекла из-под завалов в городе Кахраманмараш тела еще

Группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправившаяся в Турцию в целях ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций, извлекла из-под завалов в городе Кахраманмараш тела еще двух человек.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

В целом сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Кахраманмараше 37 человек, включая 8 детей, и извлекли тела 147 человек.