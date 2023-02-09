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Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек Группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправившаяся в Турцию в целях ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций, извлекла из-под завалов в городе Кахраманмараш тела еще
В регионе
9 февраля 2023 г. 10:54
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек

Группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправившаяся в Турцию в целях ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций, извлекла из-под завалов в городе Кахраманмараш тела еще двух человек.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

В целом сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Кахраманмараше 37 человек, включая 8 детей, и извлекли тела 147 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijani rescuers remove two more bodies from under rubble in Turkiye's quake-hit city
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından daha 2 nəfərin meyitini çıxarıb

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