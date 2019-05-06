Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево - СПИСОК

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным экстренных служб, к этой минуте извлечены тела 41 погибшего. Большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз.

Аварийные работы на месте катастрофы завершены. Аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим полетов.

По уточненным данным, во время инцидента погибло 40 пассажиров и один член экипажа.

Брукс Джереми (гражданин США),

Вельмякин Виталий,

Вицнаровский Александр,

Власов Роман,

Власова Марина,

Воробьев Максим,

Ганзиев Алексей,

Данилкина Рита,

Долгопятов Анатолий,

Зенин Михаил,

Ивахненко Денис,

Искендеров Навруз,

Кирсанова Марина,

Киселев Петр,

Крайнова Наталия,

Крништоп Алексей,

Кудряш Александр,

Курбонбекзода Мирзабек,

Мартынова Алена,

Моисеев Максим (бортпроводник),

Назаров Максим,

Новикова Софья,

Новиков Евгений,

Нултайчук Алексей,

Парусов Михаил,

Пилипчук Альбина,

Плотников Сергей,

Плотникова Надежда,

Ратникова Елена,

Савельев Роман,

Сивоконь Лариса,

Смирнов Алексей,

Сороколит Александр,

Соценко Евгений,

Тупичкин Антон,

Федорова Алиса,

Хомченко Валентин,

Хрумов Михаил,

Цупикова Дарья,

Чупрунов Андрей,

Чупрунова Екатерина.