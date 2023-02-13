Спасатели Азербайджана проводят операции в 12 различных точках Кахраманмараша

Сегодня восьмой дней после разрушительного землетрясения в Турции.

Сегодня восьмой дней после разрушительного землетрясения в Турции.

По сообщению командированного в Турцию корреспондента Report, первые 420 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), которые 6 февраля отправились в братскую страну в связи со стихийным бедствием, днем позже приступили к поисково-спасательным операциям.

В настоящее время в Кахраманмараше 760 спасателей Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в 12 различных точках. Поиски проводятся в три смены.

В течение дня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов 11 выживших и около 20 тел погибших.

Отметим, что до сих пор в результате поисково-спасательных операций на территории серьезно пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараш азербайджанские спасатели вызволили из-под завалов 51 человека, извлекли 613 тел.

В Турции в результате землетрясения погибли не менее 31 643 человек, 80 278 получили ранения.