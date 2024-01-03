Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов

Глава совета директоров турецкой компании Baykar, которая производит беспилотники типа Bayraktar, Сельджук Байрактар стал рекордсменом Турции по выплатам подоходного налога в 2022 году.

Глава совета директоров турецкой компании Baykar, которая производит беспилотники типа Bayraktar, Сельджук Байрактар стал рекордсменом Турции по выплатам подоходного налога в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом свидетельствуют данные Главного управления доходами.

Байрактар выплатил в 2022 году свыше 564 млн 124 тыс. лир (около $19 млн) подоходного налога.

Предприниматель, занявший второе место в списке, пожелал остаться анонимным.

Третье место в списке занял предприниматель Мустафа Рахми Коч, он выплатил свыше 200 млн 757 тыс. лир (около $7 млн) подоходного налога.