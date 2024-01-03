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Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов

Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов Глава совета директоров турецкой компании Baykar, которая производит беспилотники типа Bayraktar, Сельджук Байрактар стал рекордсменом Турции по выплатам подоходного налога в 2022 году.
В регионе
3 января 2024 г. 12:20
Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов
Сельджук Байрактар

Глава совета директоров турецкой компании Baykar, которая производит беспилотники типа Bayraktar, Сельджук Байрактар стал рекордсменом Турции по выплатам подоходного налога в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом свидетельствуют данные Главного управления доходами.

Байрактар выплатил в 2022 году свыше 564 млн 124 тыс. лир (около $19 млн) подоходного налога.

Предприниматель, занявший второе место в списке, пожелал остаться анонимным.

Третье место в списке занял предприниматель Мустафа Рахми Коч, он выплатил свыше 200 млн 757 тыс. лир (около $7 млн) подоходного налога.

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