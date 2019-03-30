Создана новая партнерская платформа для азербайджанской и грузинской молодежи

В Грузии создана азербайджано-грузинская социально-культурная платформа молодежи.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Национальной парламентской библиотеке Грузии было проведено мероприятие по созданию платформы.

Соучредитель платформы, руководитель Центра развития и образования Эмин Ахмедов сказал, что целью платформы является развитие межкультурных связей между азербайджанской и грузинской молодежью: "Платформа также будет способствовать интеграции азербайджанской молодежи в культурную жизнь Грузии и развитию культурных связей между странами".

Э.Ахмедов отметил, что на площадке были представлены 12 неправительственных организаций: "Формат нового сотрудничества будет в 2019-2021 годах, и в течение трех лет в рамках этого формата будут проводиться различные выставки, встречи и другие мероприятия. В будущем мы планируем провести вечер, посвященный творчеству Низами Гянджеви и Шота Руставели".

Другой соучредитель платформы, председатель Академии культуры Грузии академик Шота Маглакелидзе сказал, что инициатива была инициирована молодежью: "Платформа является шагом вперед в направлении развития и углубления дружеских, социальных и культурных отношений между Грузией и Азербайджаном. Формат сотрудничества сыграет культурный мост между Грузией и Азербайджаном".

Затем руководители организаций, представленных на площадке, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках мероприятия была организована выставка работ художников Ризвана Исмаила и Иване Кезуа. Молодой азербайджанский пианист Расим Гюльмамедов представил композицию, состоящую из песен и музыки Тофика Гулиева и других азербайджанских композиторов.