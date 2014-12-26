​Создана парламентская комиссия по изучению ситуации вокруг месторождения золота близ Дманиси

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Грузии одобрил создание комиссии с целью разбирательства проблемы, связанной с месторождением золота Сакдрис-Качагани. Инициативу создания этой временной парламентской комиссии выдвинула фракция "Свободные демократы".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, 58 депутатов проголосовали за создание данной комиссии, а 14 - против. "Грузинская мечта" была против создания подобной комиссии.

Напомним, что "Свободные демократы" требуют изучения положения дел на золотом прииске Сакдрис-Качагани и приостановления там работ. Данная территория Борчалы относится к округу Квемо-Картли. Компания "RMG Gold" проводит раскопки на этом месторождении с целью добычи золота.

Местные жители провели 9-дневную акцию протеста против проводимых на золотом прииске работ. На месте событий побывал министр культуры Гурам Одиршария. Он пообещал протестующим, что будут предприняты все меры для предотвращения нанесения ущерба находящимся на территории памятникам культуры. Кроме того, министерство в течение 8 дней провело здесь мониторинг.

Сакдрис-Качагани имеет территорию в 9 га и входит в административную территорию Борчалы округа Квемо-Картли. Месторождение находится в нескольких километрах от Дманиси, где проживают азербайджанцы.