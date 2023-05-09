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Создан Географический совет тюркских государств

Создан Географический совет тюркских государств Географический совет тюркских государств был создан для развития сотрудничества между народами стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
В регионе
9 мая 2023 г. 23:44
Создан Географический совет тюркских государств

Географический совет тюркских государств был создан для развития сотрудничества между народами стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает анкаринское бюро Report, с этой целью в Ташкенте состоялась первая встреча. Соглашение о создании ГСТГ подписали представители географических обществ Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Штаб-квартира Географического совета будет находиться в Ташкенте. Генеральным секретарем совета сроком на три года избран Ойбек Норинбаев – руководитель Географического общества Узбекистана.

Планируется, что вновь созданный Географический совет займётся межстрановыми проектами, в том числе по расширению взаимодействия в области науки, образования, экологического воспитания и бережливого отношения, культуры и туризма, выработке общих научных позиций по вопросам тюркской истории, по обеспечению экологической повестки и достижению углеродной нейтральности.

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