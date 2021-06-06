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Союз журналистов России выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских журналистов

Союз журналистов России выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских журналистов Союз журналистов России выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджарском районе Азербайджана.
В регионе
6 июня 2021 г. 14:16
Союз журналистов России выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских журналистов

Союз журналистов России выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Как передает Report, в тексте соболезнования, размещенном на сайте организации, говорится:

«В Кельбаджарском районе Азербайджана погибли два журналиста в результате подрыва на мине. Жертвами взрыва стали двое наших коллег – оператор телеканала Сирадж Абишов и сотрудник информагентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов.

Союз журналистов России выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам погибших».

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Jurnalistlər İttifaqı Kəlbəcərdəki faciə ilə bağlı başsağlığı verib

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