 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Совместные учения ВС стран СНГ "Боевое содружество-2015" пройдут в сентябре

    Согласие на участие в учениях получено от министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Совместные учения с боевой стрельбой Вооруженных Сил государств-участников СНГ "Боевое содружество-2015" пройдут в сентябре. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил  командующий Войсками воздушно-космической обороны России генерал-лейтенант Александр Головко.

    "Совместные учения предлагается провести в период с 7 по 25 сентября 2015 года. Их тема: "Подготовка и совместное применение группировок авиации и войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - заявил А.Головко на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

    По его словам, согласие на участие в совместных учениях получено от министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстанаи, России и Таджикистана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi