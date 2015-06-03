Совместные учения ВС стран СНГ "Боевое содружество-2015" пройдут в сентябре

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Совместные учения с боевой стрельбой Вооруженных Сил государств-участников СНГ "Боевое содружество-2015" пройдут в сентябре. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил командующий Войсками воздушно-космической обороны России генерал-лейтенант Александр Головко.

"Совместные учения предлагается провести в период с 7 по 25 сентября 2015 года. Их тема: "Подготовка и совместное применение группировок авиации и войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - заявил А.Головко на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

По его словам, согласие на участие в совместных учениях получено от министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстанаи, России и Таджикистана.