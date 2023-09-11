В Армении начались совместные армяно-американские учения

Армяно-американские учения Eagle Partner 2023 стартовали на территории Армении.

Армяно-американские учения Eagle Partner 2023 стартовали на территории Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В них принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Как сообщило Минобороны Армении, учения состоятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар".

Ранее пресс-служба командования США сообщила, что в учениях будут задействованы военные из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении более 20 лет действует партнерская программа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.