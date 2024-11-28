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Совместное заседание Совета глав Минобороны, МИД и Комитета ОДКБ началось в Астане

Совместное заседание Совета глав Минобороны, МИД и Комитета ОДКБ началось в Астане В преддверии большого саммита ОДКБ в Астане проходит совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности стран-членов организации.
В регионе
28 ноября 2024 г. 09:53
Совместное заседание Совета глав Минобороны, МИД и Комитета ОДКБ началось в Астане

В преддверии большого саммита ОДКБ в Астане проходит совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности стран-членов организации.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе мероприятий предусмотрено обсуждение более 30 вопросов по таким направлениям как, миротворчество, подготовка кадров, научная деятельность.

"Для Беларуси главное еще раз, используя международную площадку и авторитетный статус ОДКБ, довести нашу позицию по формированию многополярного мира, взаимному уважению всех государств. Что сегодня действительно надо строить прозрачную архитектуру евразийской безопасности - то, о чем мы постоянно говорим и предпринимаем практические шаги", - сказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Сегодня в Астане состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В работе саммите примут участие все лидеры организации, кроме Армении, которая заморозила свое участие в объединении. Он пройдет сначала в узком составе, а затем в расширенном.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры ОДКБ обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Также он отметил, что страны ОДКБ последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем, за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью.

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Версия на английском языке Astana hosting joint meeting of CSTO councils and committees
Версия на азербайджанском языке Astanada KTMT-nin şuralarının birgə iclası keçirilir

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