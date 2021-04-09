Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля

Участники заседания Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе договорились возобновить работу на следующей неделе.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Открывшееся 2 апреля в режиме видеоконференции заседание Совместной комиссии по СВПД было продолжено в Вене в очном формате 6 и 9 апреля, - говорится в сообщении МИД России. - Достигнута договоренность о возобновлении работы Совместной комиссии по СВПД в том же формате на неделе с 12 апреля".