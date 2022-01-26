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Совфед России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Совфед России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.
В регионе
26 января 2022 г. 12:33
Совфед России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14), случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

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Версия на английском языке Russia's Federation Council approves law on life sentence for pedophiles

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