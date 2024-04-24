Совфед РФ направит запрос в парламент Армении после скандальных заявлений Симоняна

Совет Федерации России направит запрос в Национальное собрание Армении с целью узнать позицию законодателей насчет антироссийских заявлений спикера Алена Симоняна.

Совет Федерации России направит запрос в Национальное собрание Армении с целью узнать позицию законодателей насчет антироссийских заявлений спикера Алена Симоняна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.

"Хотелось бы задать коллеге председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такого рода сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления <...>. Я бы направила письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке", - отметила она.

Ранее в Испании на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС Симонян обвинил Россию в "организации кампании угроз и дезинформации против Армении, гибридных атаках в преддверии Брюссельской встречи 5 апреля. Симонян также заявил о "вторжении России в Украину", отметив, что Армения решительно защищает территориальную целостность Украины.

В этой связи Матвиенко выразила надежду на то, что армянские парламентарии дадут оценку такому выступлению Симоняна.