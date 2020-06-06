Советский актер скончался из-за вызванных коронавирусом осложнений - ФОТО

Михаил Кокшенов https://report.az/storage/news/ad9bc3f45bca9e71f47f62fc75027cdd/da05b1fe-8f7e-4d92-8a19-c26d01b80ddd_292.jpg

Ушел из жизни известный советский актер, народный артист России Михаил Кокшенов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, актер скончался на 84-м году жизни.

Официально о причинах смерти актера на данный момент не сообщается. По словам супруги артиста Натальи Лепехиной, он умер в больнице. При этом, как утверждается, М.Кокшенов, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. "С подозрением на COVID-19 он провел последние дни в больнице", - поясняет источник.

Известно, что в октябре 2017 года актер перенес инсульт.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Снялся в более 100 фильмах.

Наиболее известен был ролями в фильмах "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.