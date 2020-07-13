О нас
Report Georgia

Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости"
В регионе
13 июля 2020 г. 16:58
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. ФСБ России возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии. По версии следствия, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой (Управление по внешним связям и информации Чехии). Задание, которое заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году, он выполнил в 2017 году. При этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года - в "Ведомостях". 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
13 июля 2020 г. 15:57
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек
13 июля 2020 г. 13:42
За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек
За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек
13 июля 2020 г. 12:16
Армения продлила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
Армения продлила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
13 июля 2020 г. 12:05
В Украине за сутки COVID-19 заразились свыше 600 человек
В Украине за сутки COVID-19 заразились свыше 600 человек
13 июля 2020 г. 10:45
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 995
В Грузии число инфицированных COVID-19 достигло 995
13 июля 2020 г. 10:26
В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек
В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек
13 июля 2020 г. 09:16
На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар
На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар
12 июля 2020 г. 18:07
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19
12 июля 2020 г. 12:29
В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс.
В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс.
12 июля 2020 г. 11:38

Последние новости

17:21
Азербайджан сократил импорт грузинского вина Бизнес
17:14
МО: Противник грубо нарушил режим прекращения огня на Нахчыванском направлении Нагорно-карабахский конфликт
17:09
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина Происшествия
16:58
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене В регионе
16:50
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 24 570 человек Здравоохранение
16:49
Названо количество тестов проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 Здравоохранение
16:45
Цены на нефть снижаются Энергетика
16:41
В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у 529 человек, 7 умерли Здравоохранение
16:40
Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян Нагорно-карабахский конфликт
16:29
Мехрибан Алиева: Враг получил отпор и так будет всегда Нагорно-карабахский конфликт
16:24
В столице Сомали прогремел взрыв Другие страны
16:14
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20% Энергетика
16:05
ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации Внешняя политика
16:04
Предупреждение об изменении погодных условий Экология
15:57
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор В регионе
Вся новостная лента