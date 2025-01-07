Советником министра обороны Украины назначен Кубраков

Cоветником министра обороны Украины на общественных началах назначен Александр Кубраков.

Cоветником министра обороны Украины на общественных началах назначен Александр Кубраков.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в заявление ведомства.

"Назначение Александра Кубракова поможет усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики. Уверен, что его значительный государственный и практический опыт будет способствовать усилению обороноспособности страны", - говорится в сообщении со слов министра обороны Рустема Умерова.

Кубраков ранее занимал должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры, министра инфраструктуры, главы Укравтодора.