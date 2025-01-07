Советником министра обороны Украины назначен Кубраков

Cоветником министра обороны Украины на общественных началах назначен Александр Кубраков.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в заявление ведомства.
"Назначение Александра Кубракова поможет усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики. Уверен, что его значительный государственный и практический опыт будет способствовать усилению обороноспособности страны", - говорится в сообщении со слов министра обороны Рустема Умерова.
Кубраков ранее занимал должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры, министра инфраструктуры, главы Укравтодора.