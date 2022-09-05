Советника главы Роскосмоса приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. рублей.

Мосгорсуд приговорил советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. рублей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, суд также постановил ограничить его свободу на два года после освобождения. Это означает, что в этот период Сафронову будет запрещено выезжать из региона и он будет обязан регулярно отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Сам Сафронов не признал вину.

Отметим, что он был задержан и арестован 7 июля 2020 года.