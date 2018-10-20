Советника экс-президента Киргизии экстрадировали из России в Бишкек

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Советник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов, объявленный в розыск, доставлен из Москвы в Бишкек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Бывший советник экс-президента Киргизстана Икрамжан Илмиянов задержан в Москве и уже доставлен в Бишкек. По словам очевидцев, в самолете он летел в сопровождении людей в штатском, но в наручниках", - сообщает агентство.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека заочно санкционировал арест Илмиянова, которого считали одним из самых доверенных лиц Атамбаева. В бытность главой государства Атамбаев назначил его заместителем руководителя своего аппарата, но после протестов общественности был вынужден снять с этого поста и назначить своим советником на общественных началах. По данным следствия, Илмиянов разыскивается по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.