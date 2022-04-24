Советник Зеленского: Россия за время войны нанесла ущерб Украине 1 трлн долларов

Советника президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в первую неделю войны Украина получила убытков на около 100 млрд долларов США.

Советника президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в первую неделю войны Украина получила убытков на около 100 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Устенка в телемарафоне.

По его словам, 100 млрд долларов США это то, что было уничтожено оккупантами в активах и эта цифра каждый день увеличиваются

Отмечается, что с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов США.

"Сейчас я бы ориентировался на сумму 650 млрд долларов. Это то, что уничтожено в наших активах. А с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов. И именно на такую цифру надо ориентироваться. И именно такая цифра, должна быть компенсирована РФ после нашей победы, - сказал Устенко.