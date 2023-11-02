Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении, он мог бы стать моделью для установления совместной безопасности и прочно

Советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении, он мог бы стать моделью для установления совместной безопасности и прочного мира.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, Р.Сафави сделал это предложение в ходе визита в Китай.

"Предлагаю…, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", – приводит слова генерал-майора агентство.