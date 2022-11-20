О нас

Советник Верховного лидера Ирана: Азербайджан - свет наших очей

Советник Верховного лидера Ирана: Азербайджан - свет наших очей «Иран не намерен нападать на другие страны, будь то на Кавказе или где-либо еще, в том числе на своих соседей, особенно на людей той же расы, языка, религии, традиций и истории."
В регионе
20 ноября 2022 г. 20:02
Советник Верховного лидера Ирана: Азербайджан - свет наших очей

"Иран не планирует нападать на какую-либо страну на Кавказе или где-либо еще, особенно на своих соседей, особенно на людей той же расы, языка, религии, убеждений, традиции и истории, то есть на народ Азербайджанской Республики. Азербайджан - свет наших очей".

Как сообщает Report, об этом заявил советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Вилаяти относительно событий на Кавказе и отношений между Ираном и Азербайджаном.

Советник сказал, что в последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из-за злого умысла распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. "Это самая низкая клевета на Иран", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranın Ali Rəhbərinin müşaviri: "Azərbaycan xalqı bizim gözümüzün nurudur"

Самое важное

Минуло два года со дня освобождения Агдама
Минуло два года со дня освобождения Агдама
20 ноября 2022 г. 00:00
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi