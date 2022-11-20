Советник Верховного лидера Ирана: Азербайджан - свет наших очей

«Иран не намерен нападать на другие страны, будь то на Кавказе или где-либо еще, в том числе на своих соседей, особенно на людей той же расы, языка, религии, традиций и истории."

"Иран не планирует нападать на какую-либо страну на Кавказе или где-либо еще, особенно на своих соседей, особенно на людей той же расы, языка, религии, убеждений, традиции и истории, то есть на народ Азербайджанской Республики. Азербайджан - свет наших очей".

Как сообщает Report, об этом заявил советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Вилаяти относительно событий на Кавказе и отношений между Ираном и Азербайджаном.

Советник сказал, что в последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из-за злого умысла распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. "Это самая низкая клевета на Иран", - отметил он.