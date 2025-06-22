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Советник спикера парламента: Ядерный объект Фордо был эвакуирован до воздушной атаки

Советник спикера парламента: Ядерный объект Фордо был эвакуирован до воздушной атаки Советник председателя Исламского консультативного совета (парламента) Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что ядерный объект Фордо был эвакуирован до воздушной атаки ВВС США.
В регионе
22 июня 2025 г. 05:36
Советник спикера парламента: Ядерный объект Фордо был эвакуирован до воздушной атаки

Советник председателя Исламского консультативного совета (парламента) Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади заявил, что ядерный объект Фордо был эвакуирован до воздушной атаки ВВС США.

Как сообщает Report, об этом чиновник написал в социальной сети Х.

"Иран уже несколько ночей ожидал атаку на Фордо. Объект давно эвакуирован и не получил непоправимого ущерба в результате атаки. Два нюанса неоспоримы: во-первых, знания невозможно разбомбить, во-вторых, авантюрист на этот раз проиграет", – отметил он.

Ранее Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже администрация провинции Кум признала, что "территория ядерного объекта Фордо" подверглась атаке.

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədrinin müşaviri: Fordo nüvə obyekti zərbədən əvvəl təxliyə edilmişdi

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