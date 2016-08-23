Советник спикера парламента: Анкара была и останется стратегическим партнером для Тегерана

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Анкара была и останется стратегическим партнером для Тегерана.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Спутник заявил советник спикера Меджлиса Исламской Республики Амир Абдоллахиан.

"На протяжении последних пяти лет, что развивается сирийский кризис, наши совместные с Турцией дипломатические усилия были сосредоточены на том, чтобы противоречия относительно будущего Сирии не повлияли на наши с Анкарой стратегические отношения. На мой взгляд, и Тегеран, и Анкара на этом этапе выбрали искусную манеру ведения дипломатии", - добавил он.

А.Абдоллахиан отметил, что ни одна из сторон не совершила таких шагов, которые бы выдвинули наши противоречия по сирийскому вопросу на передний план и оттенили наше стратегическое сотрудничество.