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    Советник спикера парламента: Анкара была и останется стратегическим партнером для Тегерана

    Ни одна из сторон не совершила таких шагов, которые бы выдвинули наши противоречия по сирийскому вопросу на передний план

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Анкара была и останется стратегическим партнером для Тегерана.

    Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Спутник заявил советник спикера Меджлиса Исламской Республики Амир Абдоллахиан.

    "На протяжении последних пяти лет, что развивается сирийский кризис, наши совместные с Турцией дипломатические усилия были сосредоточены на том, чтобы противоречия относительно будущего Сирии не повлияли на наши с Анкарой стратегические отношения. На мой взгляд, и Тегеран, и Анкара на этом этапе выбрали искусную манеру ведения дипломатии", - добавил он.

    А.Абдоллахиан отметил, что ни одна из сторон не совершила таких шагов, которые бы выдвинули наши противоречия по сирийскому вопросу на передний план и оттенили наше стратегическое сотрудничество.

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