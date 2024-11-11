Советник президента: Украина может производить оружие на 20 млрд долларов в год

Военная промышленность Украины способна производить вооружение на сумму 20 млрд долларов в год.

Военная промышленность Украины способна производить вооружение на сумму 20 млрд долларов в год.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщил экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, внештатный советник президента страны Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.

По его словам, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 млрд долларов. Агентство отмечает, что речь, в том числе, идет о возможности выпускать огромное количество БПЛА, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тыс. км.

В начале ноября директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил о том, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине следующего года.