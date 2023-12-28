Советник президента: Турция контактирует со странами региона по кризису в Газе

Турция поддерживает тесные контакты со странами региона, в том числе Персидского залива, в вопросе урегулирования кризиса в Газе.

Турция поддерживает тесные контакты со странами региона, в том числе Персидского залива, в вопросе урегулирования кризиса в Газе.

Как передает Report , об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Этот регион исторически объединяет нас с соседями, и это диктует необходимость совместного сотрудничества. Чем теснее оно будет, тем выше шансы на успех", - отметил он.

В качестве примера советник турецкого лидера привел контакты с Египтом, Алжиром, Марокко, Иорданией.

"Шаги, предпринимаемые нашим президентом, диктуют необходимость единства, это, в том числе обуславливает наши интенсивные контакты со странами Персидского залива. В их числе Саудовская Аравия и Катар", - отметил Кылыч.