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Советник Президента Турции поблагодарила Президента Азербайджана

Советник Президента Турции поблагодарила Президента Азербайджана Одним из самых гордых событий в моей жизни было награждение орденом «Дружбы» со стороны Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.
В регионе
19 апреля 2022 г. 08:41
Советник Президента Турции поблагодарила Президента Азербайджана

Одним из самых гордых событий в моей жизни было награждение орденом «Дружбы» со стороны Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявила советник Президента Турции по безопасности и внешней политике, профессор Айгюн Аттар, комментируя награждение орденом «Достлуг».

«Я очень горжусь тем, что являюсь человеком, посвятившим более 30 лет своей научной деятельности азербайджано-турецким отношениям. Благодарю господина Президента за его заботу об азербайджанцах мира», - сказала А.Аттар.

Она отметила, что, будучи по происхождению из Карабаха, самой большой наградой стали освобожденные от оккупации земли Карабаха под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Победой в Великой Отечественной войне, а также отваге армии Азербайджана.

«Меня, кстати, пригласили в Шушу на V съезд азербайджанцев мира. Очень знаменательно, что мы собрались там в Год Шуши, и я от имени азербайджанцев мира благодарю Президента Азербайджана, предоставившего нам эту возможность и железным кулаком подписавшего победу.

А.Аттар сказал, что всегда будет действовать в интересах государства в справедливой борьбе Азербайджанского государства: «Да хранит Бог Азербайджан, героическую Азербайджанскую Армию, наш народ со всеми прекрасными чертами!».

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Версия на английском языке Adviser to President of Turkiye thanks Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidentinin müşaviri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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