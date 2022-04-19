Советник Президента Турции поблагодарила Президента Азербайджана

Одним из самых гордых событий в моей жизни было награждение орденом «Дружбы» со стороны Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Одним из самых гордых событий в моей жизни было награждение орденом «Дружбы» со стороны Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявила советник Президента Турции по безопасности и внешней политике, профессор Айгюн Аттар, комментируя награждение орденом «Достлуг».

«Я очень горжусь тем, что являюсь человеком, посвятившим более 30 лет своей научной деятельности азербайджано-турецким отношениям. Благодарю господина Президента за его заботу об азербайджанцах мира», - сказала А.Аттар.

Она отметила, что, будучи по происхождению из Карабаха, самой большой наградой стали освобожденные от оккупации земли Карабаха под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Победой в Великой Отечественной войне, а также отваге армии Азербайджана.

«Меня, кстати, пригласили в Шушу на V съезд азербайджанцев мира. Очень знаменательно, что мы собрались там в Год Шуши, и я от имени азербайджанцев мира благодарю Президента Азербайджана, предоставившего нам эту возможность и железным кулаком подписавшего победу.

А.Аттар сказал, что всегда будет действовать в интересах государства в справедливой борьбе Азербайджанского государства: «Да хранит Бог Азербайджан, героическую Азербайджанскую Армию, наш народ со всеми прекрасными чертами!».