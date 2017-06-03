Советник премьера Турции задержан по подозрению в связях с FETO

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Турции задержан главный советник премьер-министра страны Бинали Йылдырыма Бирол Эрдем по подозрению в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Главный советник Йылдырыма Бирол Эрдем и его жена были задержаны в Анкаре в ходе расследования Генеральной прокуратуры Анкары.

Сообщается, что в прошлом году Эрдем уже давал свидетельские показания в ходе расследования причастности к FETO.