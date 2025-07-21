Советник Пезешкиана передал послание Путину по международным проблемам и двусторонним связям

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал главе российского государства послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал главе российского государства послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер.

"Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений. Он провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели", - сказал он.