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Советник Пезешкиана передал послание Путину по международным проблемам и двусторонним связям

Советник Пезешкиана передал послание Путину по международным проблемам и двусторонним связям Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал главе российского государства послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.
В регионе
21 июля 2025 г. 12:20
Советник Пезешкиана передал послание Путину по международным проблемам и двусторонним связям

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал главе российского государства послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер.

"Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений. Он провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели", - сказал он.

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