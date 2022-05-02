Советник мэра Мариуполя: В городе началась второй этап эвакуации

Продолжает второй этап эвакуации жителей из Мариуполя (Украина).
Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире всеукраинского информационного телемарафона советник мэра города Петр Андрющенко.
"Эвакуация продолжается. Есть договоренность предварительная, относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта...единственное, что на это время мы можем комментировать", - сказал Андрющенко.
Он отметил, что эвакуация проходит в условиях условной тишины, потому что в любой момент россияне могут начаться новые обстрелы.
"Конечно, тишина достаточно условная, потому что, учитывая, что вчера, как отъехали автобусы от "Азовстали" с эвакуированными, сразу начались новые обстрелы... если нет пропагандистских каналов, то все происходит несколько иначе, чем они показывают телевизором", - сказал он.