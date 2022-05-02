О нас
Аудио новости

Советник мэра Мариуполя: В городе началась второй этап эвакуации

Советник мэра Мариуполя: В городе началась второй этап эвакуации Продолжает второй этап эвакуации жителей из Мариуполя (Украина).
В регионе
2 мая 2022 г. 13:36
Советник мэра Мариуполя: В городе началась второй этап эвакуации

Продолжает второй этап эвакуации жителей из Мариуполя (Украина).

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире всеукраинского информационного телемарафона советник мэра города Петр Андрющенко.

"Эвакуация продолжается. Есть договоренность предварительная, относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта...единственное, что на это время мы можем комментировать", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что эвакуация проходит в условиях условной тишины, потому что в любой момент россияне могут начаться новые обстрелы.

"Конечно, тишина достаточно условная, потому что, учитывая, что вчера, как отъехали автобусы от "Азовстали" с эвакуированными, сразу начались новые обстрелы... если нет пропагандистских каналов, то все происходит несколько иначе, чем они показывают телевизором", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Mariupol şəhərindən təxliyənin ikinci mərhələsi başlayıb

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 800 человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 800 человек
2 мая 2022 г. 12:46
Число задержанных в Ереване демонстрантов-оппозиционеров выросло до 189
Число задержанных в Ереване демонстрантов-оппозиционеров выросло до 189
2 мая 2022 г. 11:48
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман
2 мая 2022 г. 11:40
В Грузии COVID-19 заразился еще 51 человек
В Грузии COVID-19 заразился еще 51 человек
2 мая 2022 г. 11:09
Генштаб ВСУ: За прошедшие сутки уничтожены 10 БПЛА, 2 танка ВС РФ
Генштаб ВСУ: За прошедшие сутки уничтожены 10 БПЛА, 2 танка ВС РФ
2 мая 2022 г. 09:37
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
2 мая 2022 г. 01:00
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
1 мая 2022 г. 23:50
Чавушоглу рассказал о силах, которые не хотят окончания боев в Украине
Чавушоглу рассказал о силах, которые не хотят окончания боев в Украине
1 мая 2022 г. 21:40
АМОР провёл турнир по шашкам и шахматам 
ФотоАМОР провёл турнир по шашкам и шахматам 
1 мая 2022 г. 21:09
Лидеры нескольких стран могут посетить Россию
Лидеры нескольких стран могут посетить Россию
1 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi