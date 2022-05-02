Советник мэра Мариуполя: В городе началась второй этап эвакуации

Продолжает второй этап эвакуации жителей из Мариуполя (Украина).

Продолжает второй этап эвакуации жителей из Мариуполя (Украина).

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире всеукраинского информационного телемарафона советник мэра города Петр Андрющенко.

"Эвакуация продолжается. Есть договоренность предварительная, относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта...единственное, что на это время мы можем комментировать", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что эвакуация проходит в условиях условной тишины, потому что в любой момент россияне могут начаться новые обстрелы.

"Конечно, тишина достаточно условная, потому что, учитывая, что вчера, как отъехали автобусы от "Азовстали" с эвакуированными, сразу начались новые обстрелы... если нет пропагандистских каналов, то все происходит несколько иначе, чем они показывают телевизором", - сказал он.